Lançado o procedimento para a obra de estabilização da arriba na Baixa d'Areia na Lagoa

Citado em nota, Gui Menezes afirmou que a necessidade da realização a obra deve-se a "fenómenos recentes de instabilidade ocorridos na superfície da arriba e que podem colocar em risco a segurança dos utentes da zona balnear existente no local".



O secretário regional, que falava durante uma visita ao local, disse ainda que se prevê que a empreitada arranque no mês de outubro.



O investimento total da obra corresponde a um valor superior a 180 mil euros, incluindo o projeto, que contou com a colaboração da Câmara Municipal da Lagoa.



Gui Menezes referiu que foi realizado um estudo geotécnico, que antecedeu o projeto, devido à necessidade de estudar a constituição da falésia, de modo a serem encontradas as melhores soluções técnicas para a contenção da arriba.



Refira-se que a empreitada consiste na estabilização da arriba, através da execução de uma malha de pregagens fundadas nos terrenos e na aplicação de betão projetado, armado com fibras metálicas.