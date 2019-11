"Lagoa Smart City" a decorrer no Nonagon

As mais lidas

O NONAGON – Parque de Ciência e Tecnologia de São Miguel, está acolher o evento “Lagoa Smart City”, cofinanciado pelo PO Açores 2020, que conta com duas temáticas principais, nomeadamente: Desafios da Mobilidade e da Conectividade e Smart Tourism.

