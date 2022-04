Lagoa inicia comemorações dos 500 anos de concelho e 10 de cidade

A Câmara Municipal da Lagoa começa hoje, no feriado municipal, a comemorar os 500 anos da criação do concelho e da elevação a vila e os 10 anos desde a elevação a cidade, com destaque para sessão solene que irá decorrer no auditório do Nonagon, pelas 20 horas e para a homenagem que será feita a todas as instituições lagoenses que ainda não tinham recebido a Medalha de Mérito Municipal.



Conforme refere a Câmara Municipal da Lagoa em nota de imprensa, a celebração do feriado municipal tem início logo às 7 horas de hoje, com a simbólica alvorada no edifício dos Paços de Concelho, seguindo-se o hastear da bandeira e a entoação do hino pelas bandas Sociedade Filarmónica Estrela D´Alva e Lira do Rosário.

Entretanto, no Museu de Lagoa-Açores, estará patente até dezembro a exposição ‘Memórias Fotográficas do Concelho de Lagoa’, composta por 44 fotografias, com a inauguração a acontecer às 16h00, no átrio do Edifício dos Paços do Concelho. Refira-se que esta é uma exposição itinerante ao ar livre, que irá percorrer as cinco freguesias do concelho, incluindo os lugares da Atalhada e dos Remédios, bem como irá a algumas cidades geminadas com a Lagoa, nos Estados Unidos da América e no Canadá.

A sessão solene, marcada para as 20 horas de hoje no auditório do Nonagon, pretende não só celebrar os 500 anos da elevação da Lagoa a vila e a sede de concelho e os 10 anos de cidade, como também prestar homenagem a todas as instituições/associações do concelho, que até à data ainda não tinham recebido a Medalha de Mérito Municipal, num total de 41 instituições condecoradas.

Vai ser também apresentada hoje, na sessão solene, a medalha comemorativa dos 500 anos do Concelho da Lagoa, concebida pelo escultor João Duarte, seguindo-se uma palestra sobre História e Municipalismo, proferida por João Paulo Oliveira e Costa, professor catedrático de História na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa.

No decorrer da sessão solene, será ainda apresentado o projeto ‘Mosaico de Vidas’, que pretende preservar para memória futura depoimentos de lagoenses residentes no concelho e no exterior, que se destacaram em várias atividades. Este projeto estará disponível online no Portal da Câmara Municipal da Lagoa, podendo ainda ser acedido através de um Código QR na exposição itinerante ‘Memórias Fotográficas do Concelho da Lagoa’.



A sessão solene termina com um concerto de harpa e flauta a cargo do Instituto Cultural Padre João José Tavares.