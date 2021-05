Lagoa congratula empresas com prémios PME

Numa nota de imprensa, a autarca afirma que esta distinção é sinónimo de excelência, constituindo um bom exemplo para o tecido empresarial do concelho e um estímulo para as demais empresas lagoenses.

O estatuto de PME de Excelência reconhecido a três empresas do concelho é um selo de reputação empresarial criado pelo IAPMEI, Agência para a Competitividade e Inovação, IP, que permite às empresas distinguidas relacionarem-se com os seus clientes, fornecedores, sistema financeiro e autoridades nacionais e regionais, numa base de confiança e de facilitação do negócio.



Já o Estatuto PME Líder, atribuído a nove empresas da Lagoa, está associado a um conjunto de benefícios, como o acesso a produtos financeiros, a uma rede de serviços, a facilitação da relação com a banca e a um certificado de qualidade para as empresas na sua relação com o mercado.