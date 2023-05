Lagoa acolhe ação de limpeza costeira e subaquática no concelho

Assinalando o início da época balnear, a Câmara Municipal de Lagoa, através do Centro de Educação e Formação Ambiental de Lagoa – CEFAL, prepara-se para realizar a 12.ª edição da Limpeza da Orla Costeira e Subaquática, prevista para o dia 10 de junho.

Contando com a colaboração de diversas instituições regionais e do concelho, adianta a informação enviada às redações, esta ação de limpeza está também aberta à participação individual e voluntária de todos os interessados que, nesse dia, terão acesso gratuito ao Complexo Municipal de Piscinas.

Esta ação de limpeza insere-se, entre outros, no plano anual de atividades do Centro de Educação e Formação Ambiental de Lagoa, bem como no Programa Bandeira Azul, e contará, igualmente, com a participação do Expolab – Centro de Ciência Viva, que irá apresentar uma ação intitulada “Onde se escondem os microplásticos”, a realizar no Porto dos Carneiros.

Este ano, indica a informação disponibilizada, a limpeza incidirá em quatro zonas: do Porto dos Carneiros até o Portinho de São Pedro; do Porto dos Carneiros até o Complexo de Piscinas Naturais; na Baía de Santa Cruz e nas Poças da Caloura, Cerco.

Trata-se de uma ação cujo mote é “A limpar ficamos todos a ganhar!”, que tem como intuito alertar a população para os efeitos nocivos do lixo marinho, identificado como um dos grandes problemas ambientais da atualidade, bem como para a importância do envolvimento da comunidade em iniciativas desta índole.

A concentração terá lugar no Porto dos Carneiros, onde a interdição à navegação estará assegurada, estando previsto o início da atividade pelas 10h30, e estendendo-se até às 13h00. Irá, ainda, ser realizada uma limpeza no talude do Porto dos Carneiros, através da prática de rappel.

Já no que diz respeito à limpeza subaquática, a autarquia indica que esta decorrerá na zona do Porto dos Carneiros e Complexo de Piscinas Naturais de Lagoa.

Os interessados na participação nesta atividade terão de ter curso de mergulho e trazer o seu material. No caso de não terem material de mergulho, deverão entrar em contacto com o Gabinete de Ambiente, através do email [email protected]