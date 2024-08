Ucrânia

Kremlin acusa Ocidente de ajudar Kiev a preparar incursão em solo russo

O conselheiro da presidência russa (Kremlin) e antigo secretário do Conselho de Segurança da Rússia, Nikolai Patrushev, afirmou que os países ocidentais cooperaram com a Ucrânia no planeamento da incursão em território russo.