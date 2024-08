Kamala Harris chega à convenção com sondagens a favor em estados cruciais

A nova sondagem Cook Political Report, sobre sete estados cruciais, mostra que Kamala Harris passou para a frente na Pensilvânia (+1), Michigan (+3), Wisconsin (+3), Carolina do Norte (+1) e Arizona (+2).

A Geórgia está em empate técnico e no Nevada é Donald Trump quem lidera (+3). Aqui, Harris reduziu a distância em seis pontos em três semanas.

Em maio, a pesquisa Cook Political Report mostrava Trump a liderar em todos estes estados por 1 a 9 pontos exceto no Wisconsin, onde a corrida estava empatada.

“O sucesso de Harris a eliminar a diferença é impulsionado pela sua consolidação da base democrata e maior apoio entre eleitores independentes”, escreveu no relatório a analista Amy Walter.

A mudança também está a chegar à Florida, onde os dados de uma nova sondagem da Florida Atlantic University colocam Donald Trump à frente por apenas três pontos, metade da vantagem que tinha sobre Biden.

Segundo a sondagem NPR/PBS News/Marist, publicada a 06 de agosto, a favorabilidade da candidata disparou entre 20 a 30 pontos junto do eleitorado afro-americano, mulheres brancas com licenciatura e mulheres independentes.

A mais recente pesquisa New York Times/Siena College mostra igualmente uma “inversão dramática” para o partido Democrata, com Kamala Harris a liderar no Michigan, Pensilvânia e Wisconsin por quatro pontos percentuais (50% contra 46% de Trump).

O 'ponteiro' do Financial Times, que se baseia em várias sondagens, dá a Harris uma vantagem de 1,4 pontos no Michigan e 0,6 pontos no Wisconsin e mostra um empate na Pensilvânia, estado onde antes Trump tinha mais 4,4 pontos que Biden.

Os dados que vêm de sondagens estaduais de elevada qualidade fornecem indicadores mais robustos que as médias nacionais, mas a tendência global também beneficia a democrata. O FT coloca Harris à frente com 47,4% contra 45,5% de Donald Trump.

Também os dados agregados da plataforma FiveThirtyEight mostram que Kamala Harris tem agora 46,2% das intenções de voto a nível nacional, contra 43,5% de Donald Trump. A vantagem é de 2,7 pontos, o que espelha a tendência ascendente desde o final de julho, quando a candidata passou para a frente por apenas 0,8%.

Em agosto, as sondagens Morning Consult, Quantus Polls and News, Pew Research Center, Big Village, YouGov, ActiVote e Emerson College mostram Harris à frente, com 1 a 5 pontos de vantagem. As sondagens Beacon Research/Fox News e J.L. Partners/DailyMail mostram Trump com 1 e 2 pontos de vantagem, respetivamente.

Numa sessão de análise ao impacto da mudança de Biden para Harris, o analista da Morning Consult Cameron Easley salientou que há agora mais democratas entusiasmados com as eleições de 2024.

“Desde a alteração, o entusiasmo nos eleitores com mais de 45 anos disparou”, afirmou o analista, notando que tal diferença não é tão visível nas faixas etárias mais jovens, que historicamente votam em menor percentagem.