Junta de Rabo de Peixe assina Carta de Intenções para criação da Rede Regional de Proteção às Pessoas LGBTI

Segundo explica nota de imprensa, a criação desta Rede Regional vai permitir, de forma mais eficaz, a “difusão de atividades que contribuam para a desconstrução de estereótipos e combater preconceitos socialmente enraizados e que afetam a saúde e o bem-estar das pessoas LGBTI dos Açores”.





Para que a mesma seja criada, é necessário uma articulação direta entre os vários organismos públicos e privados e autarquias, por forma a que se estabeleçam protocolos para desenvolver respostas eficazes que ajudem a colmatar as necessidades de auxílio específicas desta população.





Neste sentido, o projeto (A)MAR pretende abrir um Gabinete de Atendimento às Pessoas LGBTI nos Açores, nas instalações da Associação de Planeamento Familiar – Açores, em Ponta Delgada, acrescenta a mesma nota.





Sendo a Junta de Freguesia de Rabo de Peixe parceira deste projeto, há a intenção de disponibilizar um espaço, nas suas instalações, para atendimento, encaminhamento e acompanhamento psicológico e social de pessoas LGBTI e/ou respetivos familiares.





De acordo com o presidente da Junta de Freguesia de Rabo de Peixe, Jaime Vieira, trata-se de um “momento importante para a vila que passa assim a contribuir para combater preconceitos enraizados contra as pessoas LGBTI”, disse citado na nota.





No âmbito do projeto (A)MAR será disponibilizada uma linha de atendimento telefónico para apoio, que estará acessível a partir de todas as ilhas, assim como plataformas digitais que possibilitem um contacto direto com as pessoas LGBTI.