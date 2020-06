Junta de Freguesia de São Pedro apresenta o projeto “O CAFUÃO: o carro de bois de Santa Maria”

Trata-se de uma iniciativa cultural que conta com o apoio do município de Vila do Porto e tem por objetivo ter em exposição permanente o tradicional carro de bois de Santa Maria, reaproveitando e dando uma nova utilidade a um espaço da Junta de Freguesia localizado no centro da sua praça.

A apresentação do projeto decorrerá em formato digital nas redes sociais do Município de Vila do Porto, com a presença do presidente de Junta de Freguesia de São Pedro, Jorge Santos, sendo que o espaço poderá ser visitado presencialmente, com as respetivas restrições no âmbito do Covid-19.