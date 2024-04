Juliana Furtado Mendonça venceu Caravela d’Ouro

Na trigésima edição da Caravela d’Ouro, Juliana Furtado Mendonça, de dez anos, conquistou o 1.º lugar com a canção “A Minha Janela”, com letra e música de Laurindo Araújo, que ganhou a categoria de “Melhor Música”.

Segundo nota de imprensa, a vencedora foi premiada com um computador portátil e uma viagem à ilha do Pico para participar, como convidada especial, no Festival da Canção Infantil Baleia de Marfim, das Lajes do Pico.

Em 2.º lugar ficou Matilde Maria Amaral Pacheco, tendo o 3.º lugar sido atribuído a Lara João Pinheiro Santos. Já a “Melhor Letra” foi atribuída a Maria Filomena Loura com o título “A Fadinha Cor de Rosa”.



Por fim, o galardão da “Canção Recomendada para Crianças” foi para Leonor Condinho Câmara, de oito anos, da Povoação, que ganhou com a canção “A Viagem do Balão”, com letra e música de Rafael Carvalho.

A XXX Gala Caravela d’Ouro contou com 13 participantes, acompanhados por 18 músicos e pelo Coro Infantojuvenil composto por 35 crianças do município povoacense.