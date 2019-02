Judolag presente no Campeonato de Apuramento para a Seleção Nacional de Cadetes

O Judolag vai marcar presença no Campeonato de Apuramento para a Seleção Nacional de Cadetes, organizado pela Federação Portuguesa de Judo, no próximo dia dia 9 de fevereiro, na Portimão Arena, no Algarve.

Os judocas que marcam presença são: no feminino: Tamara Arruda na categoria de -48Kg, Cláudia Calado nos -63Kg, Sara Andrade nos -70Kg e Maria Vidinha nos -70Kg; no masculino: Samuel Sanfona nos -50Kg, Alexandre Mântua nos -55Kg e Henrique Carreiro nos -73Kg.





Recorde-se ainda que no início deste mês atleta do Judolag, Júlia França, esteve presente no Open XI Trofeo Cidade de Compostela, prova organizada pela Federação Galega de Judo, juntamente com a Real Federação Espanhola de Judo, tendo alcançado o quinto lugar na categoria de -48kg, escalão de juvenis.





Naquela que foi a sua primeira prova internacional, a jovem foi acompanhada pelo seu treinador, Bruno França.