Judoca portuguesa Rochele Nunes conquista bronze no Grande Slam de Ecaterimburgo

Portugal esteve representado no Grande Slam de Ecaterimburgo por sete judocas.

No torneio de -78kg, Yahima Ramirez não conseguiu superar a sua primeira adversária, Anastasiya Dmitrieva, da Rússia, perdendo por acumulação de ‘shidos’.

Rochele Nunes estreou-se com uma vitória por ‘ippon’, perante a russa Kseniia Chibisova, que ocupa a 20ª posição do ‘ranking’ mundial, perdendo depois nos quartos de final, frente à brasileira Maria Suelen Altheman, quinta da hierarquia, por acumulação de ‘shidos’.

No combate para atribuição da medalha de bronze, Rochele Nunes não precisou de entrar no tatami, beneficiando da lesão da sua adversária, a bósnia Larisa Ceric, segunda classificada da hierarquia mundial.

A judoca Rochele Nunes, recentemente naturalizada portuguesa, conquistou este domingo a medalha de bronze no torneio de +78 kg do Grande Slam de Ecaterimburgo, na Rússia.

