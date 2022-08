Judite Parreira assume as funções de diretora artística das Festas da Praia 2023

Citada em nota de imprensa, a autarca afirmou ser “ com muito orgulho que anunciamos a diretora artística para a próxima edição das Festas da Praia. A Judite Parreira é uma pessoa que tem dedicado a sua vida à dinamização da cultura no concelho e na ilha Terceira, sobejamente conhecida pelo seu trabalho de qualidade, uma verdadeira praiense que fará um excelente trabalho no próximo ano”.





“Acreditamos em pessoas que são dinâmicas e que podem imprimir nestas Festas da Praia uma identidade muito particular e genuína junto da comunidade local e de quem visita a Praia da Vitória, no mês de agosto”, disse Vânia Ferreira, acrescentando que “estamos disponíveis e abertos para trabalhar em uníssono, contribuindo para a manutenção das tradições no reforço da identidade cultural praiense”.





Para Judite Parreira, diretora artística da Festas da Praia 2023, “esta é uma função muito exigente e de franca responsabilidade, mas que assumo com o maior dos orgulhos, dada a grandiosidade de um evento desta natureza”, referiu, igualmente citada na nota de imprensa.





“O meu profundo agradecimento à Câmara Municipal da Praia da Vitória pela confiança e oportunidade dadas, considerando toda a envolvência das nossas festividades. A minha entrega será total e o sentimento de abertura e cooperação também. Estou muito feliz por poder contribuir desta forma, enaltecendo o espírito festivo praiense”, sublinhou.