JS/Açores quer estudantes do ensino superior a fazer avaliações à distância

"A JS Açores defende a criação de um regime excecional para as regiões insulares de forma a que os universitários dos Açores possam realizar os exames de avaliação final a partir do seu domicílio, via online, ou de forma presencial nos espaços físicos da instituição de ensino açoriana", avança a Juventude Socialista, em comunicado enviado à imprensa.

A JS/Açores disse ter entregado ao Conselho Coordenador dos Institutos Superiores Politécnicos e ao Conselho de Reitores das Universidades Portuguesas, por intermédio dos deputados do PS à Assembleia da República, Olavo Câmara, Isabel Rodrigues, Lara Martinho e João Castro, um "conjunto de questões" sobre os critérios e modelos de avaliação seguidos pelas universidades do continente.

"Esta questão [realização de avaliações à distância] assume uma especial importância com a retoma das atividades letivas em algumas instituições de ensino superior, cujos universitários açorianos são obrigados a deslocar-se para a realização presencial dos exames finais", aponta a juventude partidária.

A estrutura dos jovens socialistas açorianos refere que as universidades deram uma "resposta inovadora" através da adoção do ensino à distância devido à Covid-19, mas que agora devem agir de "forma a garantir que os estudantes açorianos não venham a ser prejudicados na sua avaliação".

Na terça-feira, a JSD solicitou ao Governo uma "solução" para a situação dos estudantes das regiões autónomas que não se conseguem deslocar para fazer exames presenciais nas universidades do continente, face às restrições para conter a covid-19.

A Azores Airlines e a Ryanair não estão a operar para os Açores, mas a TAP nunca deixou de voar para a região, voando duas vezes por semana quer entre Lisboa e São Miguel e entre Lisboa e a ilha Terceira.

A partir de junho, a TAP irá voar diariamente entre Ponta Delgada e Lisboa e entre a Madeira e a capital.