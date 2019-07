As mais lidas

O destaque fotográfico vai para a reportagem sobre o Dia dos Avós que foi celebrado em Ponta Delgada. "Jardim terapêutico no HDES ‘para cuidar de quem cuida’", "Festa RFM Beach Power custa 144 mil euros à Ribeira Grande", "Denúncia leva à apreensão de 171 plantas de canábis na Relva" e "PS afirma que comissão de inquérito cumpriu objetivos" são outros títulos desta Primeira Página.

"Jovens começam a consumir álcool e drogas aos 14 anos" é a manchete do Açoriano Oriental deste sábado.

Açormédia, S.A. | Todos os direitos reservados

Este site utiliza cookies: ao navegar no site está a consentir a sua utilização.

Consulte os termos e condições de utilização e a política de privacidade do site do Açoriano Oriental.

Ok