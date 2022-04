Jovem morre em jogo de futebol em Leiria, vítima de paragem cardiorrespiratória

Um jovem de 12 anos morreu este sábado vítima de uma paragem cardiorrespiratória, durante um jogo treino, que decorria no campo de futebol da Boa Vista, em Leiria, confirmaram à Lusa fontes do hospital de Leiria e do clube.