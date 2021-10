Jota foi a única ‘baixa’ no último treino para jogo com o Luxemburgo

O avançado do Liverpool, que tem estado a contas com problemas musculares, manteve-se a fazer trabalho de recuperação no hotel e falhou a derradeira sessão, parecendo mais do que certo que ficará de fora das opções para o encontro de terça-feira.

Jota, que não realizou qualquer treino com os restantes companheiros desde o início da concentração, foi a única ausência no apronto no Vale do Garrão, em Almancil, pelo que o selecionador Fernando Santos contou com 23 jogadores.

Nos 15 minutos de sessão abertos aos jornalistas, todos os atletas trabalharam sem limitações, realizando exercícios com bola.