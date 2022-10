José Ventura apresenta 'Açorlogia'

Natural de Ponta Delgada, mas residente há vários anos na Ribeira Grande, José Ventura destaca-se pelo seu papel ativo na valorização da Autonomia dos Açores. Foi líder do Partido Democrático do Atlântico (PDA), entre 2002 e 2010, e membro do movimento da Frente de Libertação dos Açores.





De acordo com nota de imprensa, 'Açorlogia' é o resultado de uma coletânea de artigos de opinião de José Ventura sobre diversas temáticas relacionadas com os Açores e com a sua autonomia.





Saliente-se que o evento vai contar com um momento musical de Viola da Terra e com uma exposição da artista Terrie Alves, cujas vendas reverterão a favor de uma instituição de solidariedade social do concelho da Ribeira Grande.