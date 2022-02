José Manuel Silva recandidata-se à Câmara do Corvo

Numa candidatura empenhada em trabalhar em prol do "desenvolvimento da ilha, e do bem-estar de todos os corvinos", José Silva tem como compromisso base “confirmar a confiança no futuro do povo”, refere nota.



Acompanhado por uma equipa experiente, o candidato socialista apresenta um projeto que permite "continuar a trabalhar em proximidade e diálogo com todos os munícipes, de forma a responder às suas reais necessidades".



José Manuel Silva de 49 anos, é desde 2013 presidente da Câmara Municipal do Corvo e foi, entre 2001 e 2005, vereador municipal.



Profissionalmente foi chefe de escala da SATA, no Corvo e coordenador do aeródromo dessa mesma Ilha.

É presidente da assembleia geral da Irmandade do Divino Espírito Santo e já esteve envolvido em associações e coletividades da ilha do Corvo.