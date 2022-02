José Leonardo anuncia medidas para fixação dos jovens no concelho

“Contribui para a concretização deste objetivo medidas como a devolução do IMI no ano em que o munícipe proceda à manutenção da sua habitação, a isenção de taxas de urbanismo para quem queira investir na ilha do Faial e construir a sua habitação ou a requalificação da rede viária municipal em locais onde existam núcleos habitacionais”, disse José Leonardo Silva, citado em nota, justificando, ainda, que “queremos que os jovens, que estão a começar a sua vida, possam sentir, da sua câmara municipal, um forte estímulo para ficar, para edificar e para construir a sua vida e o seu negócio”.





Para o autarca da Horta, o projeto por si liderado e iniciado há oito anos é um projeto aberto a todos, que valoriza a participação, em especial a participação jovem: “Nós queremos que eles tenham a oportunidade de trazer novas ideias para o debate, as preocupações que a sua geração sente relativamente aos desafios da sustentabilidade, do emprego e da inovação, nas mais variadas áreas como o ambiente, a cultura, a ação social ou a economia”, explicando que, por essa razão, a sua lista à câmara municipal integra 13 jovens de todas as freguesias da ilha.





A obra da frente mar é, a título de exemplo, o resultado da dinâmica que tem vindo a ser criada, no concelho, e que se quer venha a ter ainda maior projeção, no futuro: “Uma obra que vai potenciar o surgimento de novos negócios na frente mar da Avenida, que vai permitir a circulação em ciclovia e contribuir para um melhor ambiente, que vai continuar a mudar a oferta e o acolhimento de quem visita uma das mais belas baías do mundo”.