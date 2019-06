José de Almeida Mello apresenta ‘Livramento Memória e Identidade’

Esta obra resulta de um projeto realizado em sintonia com a Junta de Freguesia de Rosto do Cão – Livramento, através do seu presidente Manuel António Botelho Soares, que visa a tomada de consciência patrimonial, enquanto governantes locais, da existência dos legados patrimoniais e identitários.



Assim, com esta edição, José de Almeida Mello pretende que “os habitantes da freguesia de Rosto do Cão – Livramento possam conhecer o património cultural da sua localidade, na sua diversidade e na sua unidade, enquanto legado identitário e afirmativo da história do território e das suas gentes, como uma mais-valia cultural”.







“Quem conhece o seu legado, a história da sua comunidade, os percursos dos autores e dos atores, sabe qual é o seu lugar no presente e valoriza a salvaguarda dos legados culturais para as gerações futuras”, defende o autor, lembrando que, “por outro lado, pretende-se com a feitura deste documento, que os habitantes do Livramento possam estabelecer um novo contacto com a sua história, como parte da memória coletiva da comunidade”.





No prefácio desta obra, Igor Espínola de França realça que José de Almeida Mello tem “desenvolvido atividade prolífica em defesa da Identidade e da Memória, sempre em torno dos temas da História e do Património regionais”.





“Livramento Memória e Identidade” conta com fotografias de Gabi Pontes, José Maria Sousa, José Vaz, Paulino Pavão, Paulo Melo, Teresa Rodrigues.







O lançamento do livro terá lugar amanhã, pelas 21h00, na Igreja de Nossa Senhora do Livramento, sendo apresentado por Pedro Gomes.