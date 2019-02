Jornadas parlamentares do PSD/Açores no Faial

Os deputados do PSD/Açores vão estar reunidos a partir de amanhã, quarta-feira e até sexta-feira, na ilha do Faial, em jornadas parlamentares que antecedem a sessão plenária de fevereiro da Assembleia Legislativa dos Açores.

Além dos trabalhos internos de reflexão sobre a situação social e económica da ilha, os deputados social-democratas vão reunir com várias organizações e instituições da sociedade civil do Faial, explica comunicado do partido.





A sessão de abertura das jornadas parlamentares está marcada para esta quarta-feira, às 14h30, no Edifício Polivalente de Pedro Miguel, com uma declaração aos jornalistas do deputado Carlos Ferreira.





As jornadas encerram na sexta-feira, 8 de fevereiro, às 12h30, após uma reunião com a Mesa de Turismo da Câmara de Comércio e Indústria da Horta, que decorrerá na sala de formação do Clube Naval da Horta.