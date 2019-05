Jorge Palma no Coliseu Micaelense a 8 de junho

Jorge Palma estará no palco do Coliseu Micaelense a 8 de junho a partir das 21h30, com o espetáculo “Só”.



O músico vai revisitar, ao piano, um dos seus discos mais emblemáticos, editado em 1991, acompanhado pelos conteúdos projetados na tela, da autoria de André Tentugal. É, por isso, um espetáculo intimista, despido de todos os arranjos, à semelhança dos temas que fazem parte dessa obra, propondo um reencontro com a essência do músico.

“Só” é composto por canções que, mais de 25 anos depois, continuam a fazer parte dos alinhamentos dos concertos e são transversais a várias gerações.

“Estrela do Mar”, “Frágil”, “Bairro do Amor”, “Terra dos Sonhos” e “Deixa-me Rir” estão entre as 17 canções que serão interpretadas ao vivo pelo músico, com o objetivo de “reencontrar o público que tão bem me tem sabido acompanhar”, afirmou Jorge Palma, citado em nota de imprensa da Câmara de Ponta Delgada, “sem nostalgia, por que são muitos os motivos para festejar”, refere a mesma nota de imprensa da autarquia.