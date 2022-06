Joe Biden visita Israel, Cisjordânia ocupada e Arábia Saudita em julho

A visita de Biden acontecerá de 13 a 16 de julho, com a primeira escala em Israel, de onde o Presidente norte-americano viajará para a Arábia Saudita, depois de ter passado pela Cisjordânia, território ocupado pelos israelitas desde 1967.

Será a primeira vez que um Presidente dos EUA faz um voo direto de Israel para um país árabe que não reconhece o Estado judeu.

Neste périplo, Biden participará numa cimeira virtual com os restantes líderes do chamado grupo I2-U2 – que inclui Israel, Índia e Emirados Árabes Unidos, além dos Estados Unidos.

A cimeira será uma oportunidade para “discussões sobre a crise de segurança alimentar e outras áreas de cooperação entre regiões para as quais os Emirados e Israel são importantes centros de inovação”, explicou um alto funcionário da Casa Branca.

Na Arábia Saudita, Joe Biden deverá reunir com o príncipe herdeiro e líder de facto daquele país, Mohammed bin Salman, apesar de os serviços de informações dos EUA o terem identificado como o provável mentor do assassínio – em Istambul, em 2018 - do jornalista dissidente saudi-americano Jamal Khashoggi.