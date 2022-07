Joe Biden testa negativo e vai retomar funções

Biden de 79 anos, já quase não mostrava sintomas de infeção na terça-feira à noite, tendo o seu médico considerado que já podia voltar a praticar exercício físico.

Terminado o tratamento com o medicamento antirretroviral oral Paxlovid - licenciado nos EUA para tratar casos moderados de covid-19 em pessoas com mais de 12 anos – e face a dois testes negativos, Biden pode sair do “estrito isolamento” em que se encontrava, determinou o médico.

O regresso à rotina do Presidente norte-americano será marcado hoje, com uma declaração no Jardim de Rosas da Casa Branca, programada para as 12:00 locais (17:00 em Lisboa).

A Casa Branca anunciou na quinta-feira que Biden foi infetado com covid-19 e, no sábado, adiantou que, com base nos resultados preliminares, “provavelmente” contraiu a subvariante BA.5 da estirpe Ómicron, responsável por 75 % a 80 % das infeções pelo novo coronavírus nos Estados Unidos.