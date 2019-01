João Sousa vence em pares e segue para os quartos de final

As mais lidas

Na próxima ronda, o português e o argentino, já eliminados em singulares, vão medir forças com a dupla composta pelo brasileiro Marcelo Demoliner e o dinamarquês Frederik Nielsen ou com o neozelandês Michael Venus e o sul-africando Raven Klaasen.

A jogarem juntos o nono ‘major’ da carreira, Sousa e o argentino Mayer igualam assim o feito alcançado em 2015, quando chegaram aos quartos de final do Open dos Estados Unidos.

O tenista português João Sousa e o argentino Leonardo Mayer qualificaram-se este sábado para os quartos de final do torneio de pares do Open da Austrália, ao baterem o argentino Maximo Gonzalez e o chileno Nicolas Jarry.

Açormédia, S.A. | Todos os direitos reservados

Este site utiliza cookies: ao navegar no site está a consentir a sua utilização.

Consulte os termos e condições de utilização e a política de privacidade do site do Açoriano Oriental.

Ok