João Duarte Albuquerque reeleito presidente dos jovens socialistas europeus

João Duarte Albuquerque, que já era vice-presidente desta organização, foi eleito para um primeiro mandato à frente da YES em abril de 2017, no congresso de Duisburg, na Alemanha.

Na publicação que fez no Facebook, em que anuncia a sua reeleição, afirma que vai empenhar a YES nas eleições europeias de maio, “de forma mais reforçada”, para “continuar a contribuir para uma União [Europeia] mais solidária, mais justa, ecologista e social”.

João Duarte Albuquerque foi reeleito este domingo presidente da Juventude Socialista Europeia, mais conhecida por YES, de Young European Socialists, no congresso da organização, a decorrer em Helsínquia, Finlândia.

