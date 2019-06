João Almeida sagra-se campeão nacional de fundo de ciclismo em sub-23

As mais lidas

Para domingo, no terceiro e derradeiro dia dos campeonatos nacionais de ciclismo de estrada, que decorrem em Melgaço, está reservada a prova em linha para a categoria de elite, em que Domingos Gonçalves defende o título conquistado em 2018.

Sobre o seu futuro, João Almeida disse querer "continuar a fazer um bom trabalho, um passo de cada vez, para que as oportunidades possam surgir".

Na derradeira subida, o ciclista da Hagens Berman Axeon mostrou maior fôlego e pedalada do que o parceiro da escapada, isolando-se para garantir a vitória, perante a incapacidade de resposta de Fábio Costa, que pagou a 'fatura' de ter estado quase toda a tirada na frente.

A 30 quilómetros da meta, Almeida destacou-se do grupo dos homens da frente, trazendo na roda Fábio Costa, rolando em dupla na parte final, mesmo perante ameaça dos perseguidores.

João Almeida, que em 2018 tinha ficado em segundo lugar, atrás de Rui Oliveira, cumpriu os 143,2 quilómetros do percurso em 3:41.32 horas, menos 11 segundos que Fábio Costa (UD Oliveirense-InOutBuild) que fez o segundo lugar e menos 36 segundos que João Leite (Vito- Feirense) que fechou o pódio.

