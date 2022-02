Covid-19

Jerónimo diz que caminho é acelerar vacinação e não “voltar atrás”

O secretário-geral do PCP, Jerónimo de Sousa, defendeu hoje que o caminho para combater a pandemia é acelerar a vacinação e reforçar o SNS, manifestando “profundas reservas” com a ideia de “voltar atrás” com “medidas desgarradas” de confinamento.