Jerónimo de Sousa diz que voto "é seguro" e apela à mobilização

“Aquilo que gostaria de transmitir aos portugueses é que tenham confiança. Vir votar é seguro, estão criadas todas as condições para essa segurança”, disse Jerónimo de Sousa, poucos minutos depois de votar.

O dirigente comunista colocou o voto na urna às 11:25, na secção de voto 08, em Pirescoxe, no Pavilhão Desportivo do Agrupamento de Escolas de Santa Iria da Azóia, no concelho de Loures (Lisboa).

Questionado se antevê um aumento da abstenção face ao agravamento da situação pandémica nos últimos dias, o membro da Comissão Política do Comité Central do PCP disse que, “muitas vezes, se exercita e se abusa do princípio do medo”.

No entanto, contrapôs, as condições “no plano técnico e logístico têm valor, e, nesse sentido, as pessoas devem ter segurança, foram tomadas medidas especiais, mesmo para aqueles que estão em isolamento”.