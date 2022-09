Jean-Sébastien Béreau dirige Sinfonietta de Ponta Delgada no Teatro Micaelense

No concerto serão interpretadas obras de Gabriel Pierné, Vincent D’Indy e Darius Milhaud.





Herdeiro direto da escola francesa, Jean-Sébastien Béreau ingressou aos 9 anos no Conservatório de Paris. Com apenas 27 anos foi nomeado diretor do Conservatório de Metz e maestro titular da Orquestra Sinfónica da mesma cidade; mais tarde, veio a dirigir igualmente os Conservatórios de Rouen e Estrasburgo.





Durante quinze anos, foi professor de direção de Orquestra e responsável pelas três orquestras do Conservatório Nacional Superior de Música de Paris; colaborou com Pierre Boulez e Leonard Bernstein.





A par da sua atividade docente, Jean-Sébastien Béreau tem desenvolvido uma intensa carreira internacional como maestro.





Dirigiu algumas das mais prestigiosas orquestras em Paris, Moscovo, Bruxelas, Luxemburgo, Lisboa, Roma, Manila, Taipé, entre outras.





Além de várias condecorações francesas, entre as quais a “Ordre du Mérite”, foi-lhe atribuído o Prémio de Composição da fundação americana William and Noma Copley.





A pianista portuguesa Ana Telles estudou em Lisboa, Nova Iorque e Paris, tendo obtido o grau de Bachelor of Arts (Piano Performance), na Manhattan School of Music, e o de Master of Musical Arts (na mesma especialidade), na New York University.





Ana Telles tem tocado como solista, integrada em grupos de música de câmara em Portugal, Espanha, Alemanha, França, Itália, Irlanda, Polónia, Cuba, Brasil, Taiwan, Coreia do Sul e EUA.





É professora associada com Agregação no Departamento de Música da Universidade de Évora e diretora da Escola de Artes da mesma Universidade, desde janeiro de 2017.