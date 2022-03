Jaime Vieira defende eletrificação da estrada regional entre Rabo de Peixe e Ribeira Seca

Citado na mesma nota, Jaime Vieira, afirma que “a estrada regional que liga Rabo de Peixe à Ribeira Seca tem três quilómetros de extensão e nenhuma iluminação. Tendo em conta que abrange uma zona urbana assinalável e à sua volta já surgiram empreendimentos turísticos e outros estão para aparecer, é fundamental proceder à eletrificação da via”.





Jaime Vieira disse ainda que este investimento “ganha maior importância tendo em conta tratar-se de uma zona com elevada propensão para crescer do ponto de vista turístico e, também por se verificar uma crescente utilização por parte de quem usa aquela via para ir trabalhar recorrendo a meios de transporte alternativos e mais amigos do ambiente”.





O presidente da Junta de Freguesia de Rabo de Peixe salientou, a propósito, que “não existe qualquer justificação plausível para que a principal via de acesso à cidade da Ribeira Grande pelo lado poente permaneça sem iluminação pública”, defendendo, por isso, o necessário investimento para fazer face a esta lacuna.





Jaime Vieira recordou que “esta é uma reivindicação de longa data das gentes de Rabo de Peixe”, manifestando o desejo de que “seja uma realidade o mais rapidamente possível em prol da segurança de todos aqueles que utilizam a estrada regional e por onde passam também muitos agricultores e lavradores em virtude da existência de vários terrenos agrícolas e a proximidade com a Associação Agrícola de São Miguel”.