"Já existe transmissão comunitária da estirpe inglesa em São Miguel"

O presidente da comissão, que é médico especialista em saúde pública, admitiu que já existe transmissão comunitária da estirpe inglesa do novo coronavírus na ilha de São Miguel.

“Tendo em conta o número de casos a que vamos assistindo, a dificuldade que está a ser comprovar a ligação epidemiológica entre todos a um caso conhecido, a uma viagem ou a uma zona de alta transmissão, temos de anunciar a existência de transmissão comunitária da nova variante”, afirmou.

Gustavo Tato Borges apelou, por isso, à população para que não descure os sintomas e ligue para a Linha Saúde Açores.

“Temos pessoas que só começaram a relatar sintomas ao fim de cinco, seis, sete dias. Algumas das quais foram trabalhar, mesmo com sintomas. Ao fim de sete dias, é muito tempo de contacto para a nova variante. Enquanto que com a variante normal sete dias daria cinco, seis, sete contactos de alto risco positivos, nesta variante do Reino Unido dá um valor muito maior e já assistimos a pessoas infetadas na segunda linha de contactos”, salientou.

O presidente da comissão de acompanhamento alertou ainda para a necessidade de cumprimento das regras de prevenção da propagação da pandemia, mesmo nos concelhos com menor risco de transmissão do vírus.

“Temos relatos de festas de aniversário com 24 pessoas, temos relatos de churrascos entre amigos feitos ao ar livre, temos relatos de festas de comunhões, casamentos, sem respeitar todas as regras e limitações e isso tudo motivou um grande contacto entre as populações e este aumento”, apontou.

O secretário regional da Saúde disse também que será lançada “uma nova campanha de sensibilização e aconselhamento para comportamentos adequados durante a pandemia” e que foram determinadas alterações na Linha de Saúde Açores.