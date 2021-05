IV edição da Feira de Ambiente na Praia da Vitória

São oito os temas que serão abordados no decorrer do evento previsto, incluindo uma exposição alusiva à conservação da natureza, patente nesta data no Centro de Interpretação Ambiental do Paul da Pedreira do Cabo da Praia, refere nota.





No dia 25 de maio, pelas 11h00, está prevista a participação de Eduardo Dias, da Universidade dos Açores, com uma apresentação subordinada à temática “Biodiversidade”, seguindo-se a 26 de maio, à mesma hora, a palestra “A Sustentabilidade das Pescas nas Regiões Ultraperiféricas: o exemplo açoriano”, por Daniela Costa, do Conselho Consultivo para as Regiões Ultraperiféricas.





No dia 27 de maio, às 14h00, Carlos Neto, da Faculdade de Motricidade Humana da Universidade de Lisboa, apresenta a “Importância da Educação em contacto com a Natureza”. No dia seguinte, pelas 11h00, tem início a palestra “Agricultura Biológica: Saúde e Ambiente”, por Avelino Ormonde, da BioFontinhas. A 31 de maio, também às 11h00, decorre a sessão “Leite Biológico dos Açores”, por Anselmo Pires, presidente da Associação de Jovens Agricultores Terceirenses.





No dia 1 de junho, Rosalina Gabriel, da Universidade dos Açores, apresenta, pelas 11h00, o tema “Educação Ambiental”, seguindo-se a 2 de junho, à mesma hora, a palestra “Geodiversidade”, por João Carlos Nunes, da Universidade dos Açores.





As apresentações culminam a 4 de junho, pelas 11h00, com o tema “Património Natural versus Património Cultural dos Açores”, por Francisco Maduro Dias, presidente da Comissão Executiva da Rede de Museus e Coleções Visitáveis dos Açores.





As palestras serão via zoom, dada a atual situação pandémica, envolvendo uma inscrição prévia, nomeadamente até ao dia 14 de maio, para o endereço de correio eletrónico: cia@cmpv.pt ou através do contacto 295540200, do setor de Ambiente e Zonas Húmidas do município da Praia da Vitória.





Raquel Borges, vereadora responsável pela área de ambiente, acredita na “importância de serem promovidas iniciativas de âmbito ambiental, promovendo espaço para o debate e partilha de conhecimentos que contribuam para valorizar ações nesta vertente”, afirma, citada em nota.





“A Feira de Ambiente assume um papel preponderante na sensibilização da comunidade para as boas práticas ambientais. Este ano, e dada a atual situação de pandemia, o Centro de Interpretação Ambiental (CIA) acolhe uma exposição de cariz ambiental, cumprindo as regras de segurança definidas em altura de pandemia”, refere a responsável municipal.





A mostra pode ser visitada de 22 de maio a 5 de junho, nos dias úteis, entre as 09h00 e as 16h00.