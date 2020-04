Covid-19

Itália ultrapassa as 20 mil mortes, número diário de óbitos volta a subir

Itália atingiu esta segunda-feira as 20.465 mortes associadas ao novo coronavírus, ao ter contabilizado 566 óbitos nas últimas 24 horas, um número superior aos 431 registados no domingo, divulgaram hoje as autoridades italianas.