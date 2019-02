IPMA alerta para possibilidade de chuva forte

De acordo com nota do IPMA Delegação Regional dos Açores, é esperado ainda uma descida da temperatura do ar mais acentuada nas ilhas dos grupos Ocidental e Central, pelo que os aguaceiros poderão ser de granizo. Existem condições para a queda de neve acima dos 800 metros nas Flores.





A nota do IPMA explica ainda que para sexta-feira, dia 22 de fevereiro, deverão ainda ocorrer aguaceiros que poderão ser de granizo em todo o arquipélago, e de neve acima dos 800 metros nas ilhas do Grupo Ocidental prevendo no entanto uma subida da temperatura a partir da tarde com a aproximação de um novo sistema frontal.





No dia 23 de fevereiro, sábado, a passagem de uma depressão, com um sistema frontal associado a oeste do Grupo Ocidental, provocará uma aumento significativo da intensidade do vento, rajadas até 130 km/h nas ilhas das Flores e Corvo e 120 km/h no grupo Central, bem como da agitação marítima.





Entretanto o Grupo Ocidental vai estar em aviso amarelo referente a agitação marítima, no período entre as 00h00 de quinta-feira e as 00h00 de sexta-feira, 22 de fevereiro.





O Grupo Central está em aviso amarelo para trovoada e precipitação até às 12 horas de hoje.





O Grupo Oriental também está em aviso amarelo, até às 12 horas desta quinta para trovoada e precipitação.