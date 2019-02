IPMA alerta para a continuação do mau tempo

Desta forma, o IPMA emite, para as ilhas do Grupo Ocidental, um aviso vermelho referente a agitação marítima, no período entre 12 horas e as 18 horas de sábado, dia 23 de fevereiro, com ondas de sudoeste de 10 a 11 metros, podendo atingir-se vinte metros.





No período entre 00 horas e as 12 horas de sábado, 23 de fevereiro, as ilhas das Flores e Corvo, vão estar em aviso laranja, para vento e agitação marítima, com ondas de sudoeste de sete a nove metros, podendo atingir-se quinze metros.





As ilhas do Grupo Central vão estar em aviso laranja para vento, entre as 03 horas e as 15 horas de sábado. Estas mesmas ilhas estarão sob aviso amarelo, para precipitação, trovoavda, vento e agitação marítima até às 03 horas de sábado.





As ilhas de São Miguel e Santa Maria, estão em aviso amarelo, para agitação marítima e vento, entre as 12 horas desta e as 00 horas de domingo, 24 de fevereiro; para precipitação até às 12 horas de sábado.