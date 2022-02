Investigador quer estudar poder do chá em inibir o SARS-Cov-2

O investigador da Universidade dos Açores José Baptista gostaria de desenvolver um estudo sobre a capacidade de criar um tipo diferente de chá dos Açores, não existente no mercado internacional, com um teor elevado em determinados componentes, capaz de reduzir ou inibir a replicação do SARS-Cov-2 no organismo. Mas, para isso, é necessário financiamento para recursos humanos e adquirir equipamento.