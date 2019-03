"Investigação à ATA segue em três frentes" é a manchete do Açoriano Oriental

As mais lidas

A Câmara de Ponta Delgada, que quer instalar limitadores de som nos bares e o PSD, que mantém a expectativa de um lugar elegível para Mota Amaral nas eleições europeias, são outros destaques do jornal.

O destaque fotográfico do jornal vai para o fecho de 14 trilhos e duas grandes rotas por motivos de segurança em cinco ilhas dos Açores.

Os caminhos que a investigação à Associação de Turismo dos Açores está a percorrer e que passam por Ponta Delgada, Lisboa e Bruxelas, estão em destaque no Açoriano Oriental de domingo, 10 de março de 2019.

