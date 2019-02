As mais lidas

Nesta edição destaque ainda para : "Luís Andrade preside ao Conselho de Ilha", "Governo admite reforço da segurança nas pontes da SCUT do Nordeste", "Depressão Júlia coloca Açores em alerta laranja", "Açores na rota da droga traficada em aviões privados" e "André Ponte com novo recorde nacional em natação adaptada".

"Investidores pedem ‘via verde’ na construção" é a manchete desta quarta-feira do Açoriano Oriental

