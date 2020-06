Inundações na China forçam realocação de centenas de milhares de pessoas

Desde a semana passada, cerca de 228.000 pessoas foram forçadas a procurar abrigos de emergência, devido a inundações, disse o Ministério de Gestão de Emergências do país.

Os danos iniciais foram estimados em mais de 500 milhões de dólares (440 milhões de euros), incluindo a destruição de mais de 1.000 casas.

As inundações foram particularmente severas no sul da região autónoma de Guangxi, onde seis pessoas morreram, e na província de Hunan, onde fizeram sete mortos.

As inundações sazonais causam todos os anos grandes danos nas regiões mais baixas dos principais sistemas fluviais da China, sobretudo nos rios Yangtse e das Pérolas.

As autoridades procuraram mitigar os desastres através do uso de barragens, particularmente a enorme estrutura das Três Gargantas, no rio Yangtse.

As piores inundações da China nos últimos anos foram em 1998, quando mais de 2.000 pessoas morreram e quase 3 milhões de casas foram destruídas.