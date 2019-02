Interditado o acesso à Montanha do Pico devido a condições meteorológicas adversas

A Direção Regional do Ambiente, através do Parque Natural do Pico, determinou a interdição do acesso à Montanha do Pico e o encerramento da Casa da Montanha, esta quarta-feira, devido às condições meteorológicas adversas.

Está prevista a sua reabertura quinta-feira, dia 14 de fevereiro, no horário habitual, entre as 08 horas e as 18 horas.