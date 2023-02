Inscrições para coro participativo terminam esta semana

Tendo em conta que esta iniciativa se irá desenvolver em Ponta Delgada, a organização dá a conhecer que até ao fim desta semana é estendida à população a possibilidade de integrar o coro participativo que, no dia 9 de abril, às 17h00, irá interpretar no palco do coliseu açoriano o “Hino à Alegria”, de Ludwig Van Beethoven, sendo este o concerto final do encontro organizado pela JOP.

De momento, estão abertas as inscrições de todas as pessoas da ilha de São Miguel, maiores de 14 anos, com experiência coral, para fazerem parte deste coro participativo, sendo possível realizar as inscrições através do link que se encontra nas redes sociais, quer da Jovem Orquestra Portuguesa quer do Coliseu Micaelense.