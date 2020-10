Iniciativa Liberal não viabiliza governo socialista nos Açores

Em declarações, esta sexta-feira, à Açores TSF, Nuno Barata diz que não não vai apoiar um governo socialista: “Vasco Cordeiro não conta com o apoio da Iniciativa Liberal porque a Iniciativa Liberal foi a votos e recebeu um mandato, não para ir para o governo ou fazer quaisquer acordos com o governo. Os açorianos foram claros. A Iniciativa Liberal teve um mandato para ser a oposição e, como tal, será a oposição ao socialismo. Não seria compreensível que agora, perante os resultados, oportunisticamente a Iniciativa Liberal se 'vendesse' ao socialismo”.De acordo com o deputado eleito, o representante da República para os Açores deve convidar o partido mais votado para formar governo e “entendo que esta é a primeira solução. Acho que cabe a Vasco Cordeiro e ao representante da República resolver este problema. Se este problema não for resolvido, pois a Iniciativa Liberal cá estará para pensar numa nova equação”.Sobre a viabilização de um governo de direita, Nuno Barata não se compromete, adiantando apenas que esta nova equação pode passar por “uma solução de deixar passar um programa de governo de uma coligação, de um partido à direita ou de uma qualquer outra solução”.Colocando um cenário de eleições antecipadas, o coordenador da Iniciativa Liberal nos Açores frisa que “só tem medo das eleições quem tem medo da democracia e da liberdade, os liberais não têm medo. No entanto, espero que não tenhamos que chegar a esse ponto porque os tempos não são de brincadeiras e, não é pela Iniciativa Liberal que vai-se gerar um momento de instabilidade, mas se tivermos de devolver a voz ao povo, não há, da nossa parte qualquer tipo de problema”.