Iniciativa Liberal considera ilha do Pico “modelo” de desenvolvimento turístico

“O Pico talvez seja a única ilha dos Açores onde se está a fazer tudo bem feito. E porque é que digo que se está a fazer tudo bem feito? Porque se está a fazer devagar, sem volúpias de construir hotéis à pressa e de trazer turistas à força”, afirmou o deputado à agência Lusa.

Nuno Barata iniciou uma visita de três dias à ilha do Pico, no grupo central do arquipélago açoriano.

O liberal salientou que o Pico está a conseguir “captar turistas com poder económico”, um “caminho que toda a região devia estar a fazer neste momento”.

“Ainda é muito incipiente falarmos de uma indústria de turismo nos Açores, mas se há modelo que devemos todos seguir é este modelo descentralizado, um modelo de valor acrescentado, de qualidade”, afirmou.

Para o deputado, a distribuição de riqueza só é possível quando os serviços turísticos “estão distribuídos por toda a ilha” e por “vários empresários” e “não concentrados em três ou quatro grupos económicos”.

“A indústria do turismo é uma indústria predadora da qualidade de vida dos locais. Nós temos de ser predadores desses turistas para compensarmos financeiramente a perda da nossa qualidade de vida”, assinalou.

A propósito de uma reunião com o presidente da Câmara de São Roque do Pico, Luís Filipe Silva, Nuno Barata realçou que muitos autarcas açorianos estão “preocupados” com a “indefinição” dos “eixos prioritários” para o próximo quadro comunitário de apoio 2021-2027.

“Há um problema com a definição dos eixos do próximo quadro comunitário de apoio. Os presidentes de câmara que iniciaram funções ainda não sabem o que vai estar disponível”, afirmou.

Nuno Barata revelou ainda não terem existido desenvolvimentos depois de ter anunciado que vai contar contra o Orçamento dos Açores caso se mantenha o nível de endividamento proposto.

“Neste momento a bola está do lado do governo e da maioria do governo (…). Não é difícil diminuir o plano e o endividamento da região. O que é difícil é explicar, daqui a quatro anos ou oito anos aos açorianos, que só estamos pior e mais envidados”, assinalou.