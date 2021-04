Iniciativa homenageia romeiros na diáspora

O objetivo é homenagear os romeiros açorianos na Diáspora e conhecer melhor este fenómeno tão marcante da religiosidade e da cultura açoriana.

Assim, segundo nota de imprensa, no próximo domingo, às 20h00, haverá um encontro online (www.facebook/AzoresEmigrante.com) com representantes de grupos de romeiros do Canadá (Winnipeg, Toronto e Hamilton) e das Bermudas (Hamilton), nomeadamente António Costa, Silvério Fidalgo, José da Costa e Joe Benevides, onde serão partilhadas experiências e perspetivas sobre o futuro desta tradição nas Comunidades Açorianas.

Já na quarta-feira seguinte, pelas 17h00, o diretor regional das Comunidades, José Andrade, juntar-se-á ao presidente da Câmara Municipal da Ribeira Grande (CMRG), Alexandre Gaudêncio, ao presidente da AEAzores, Rui Faria, e ao presidente da Associação Movimento dos Romeiros de São Miguel, João Leite, para homenagear todos os romeiros emigrantes através do falecido António Tabico, um dos mestres de romeiros mais conhecidos nos Açores e nas Comunidades, com a colocação de uma placa na Praça do Emigrante, na Ribeira Grande.

Por seu lado, e de acordo com a mesma fonte, no domingo, dia 25, às 20h00 haverá novo encontro online em (www.facebook/AzoresEmigrante.com), com a participação de romeiros dos EUA (Pawtucket, Bristol, Fall River, Nova Inglaterra, Taunton), representados por José Pimentel, António Pacheco, José Soares, Luís Silva, Daniel Pacheco e Jeffrery Clementino.