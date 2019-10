"Alista-te por um dia" deu a conhecer as Forças Armadas às crianças açorianas

Integrada no Programa de Divulgação das Forças Armadas na Região Autónoma dos Açores, esta iniciativa tem como objetivo transmitir aos jovens do 4.º ano os valores da Instituição Militar e da Cidadania, bem como dar a conhecer as atividades mais relevantes das Forças Armadas portuguesas.



Na ilha Terceira, o programa contemplou atividades no Regimento de Guarnição n.º 1, que incluíram a cerimónia de içar e arriar da Bandeira Nacional, visita ao Circuito Histórico da Fortaleza de São João Baptista e à Exposição de Capacidades, na Parada de Serviços. Incluiu também visita à Base Aérea n.º 4, onde os jovens, além de visionarem um vídeo institucional das Forças Armadas, visitaram o Núcleo Museológico, o Quartel dos Bombeiros, a Torre de Controlo da Base, e tomaram contacto com as regras básicas da vida militar. Participaram nesta actividade cerca de 120 alunos das Escolas Básicas dos concelhos de Angra do Heroísmo e Praia da Vitória.

Na ilha do Pico os alunos visitaram o NRP “Setúbal”, onde além da Cerimónia de Içar e Arriar da Bandeira Nacional, contactaram com os equipamentos e capacidades do navio na ponte , visionaram um vídeo, cuja temática é a segurança no mar. Incluiu também instrução de nós de marinheiro, palestra sobre primeiros-socorros e suporte básico de vida. Esteve simultaneamente patente no navio uma exposição de capacidades do Exército, onde houve lugar a demonstrações de armamento ligeiro, equipamento de protecção individual, topografia e sapadores, equipamento nuclear, biológico, químico e radiológico; foi também visionado um vídeo institucional das Forças Armadas.



Participaram nesta iniciativa cerca de 125 alunos das Escolas Básicas de São Roque, Lajes e Madalena.