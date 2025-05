Inês Simas assina com os Mississipi State Bulldogs

A atleta micaelense Inês Simas desvinculou-se do Sport Lisboa e Benfica, tendo assinado contrato com os Mississipi State Bulldogs, uma equipa de futebol universitário feminino norte-americana.

Em declarações ao Açoriano Oriental, Inês Simas explica que tomou esta decisão por dois motivos: além de ser uma “oportunidade única” num dos países com mais impacto no futebol feminino nos últimos anos, é também uma oportunidade de prosseguir os estudos.

“A parte académica também teve um grande peso na decisão porque, sabendo o que sei hoje sobre o futebol feminino a nível mundial, são poucas as atletas que, depois de terminar as suas carreiras, conseguem ter uma vida estável, sem ter de trabalhar em qualquer outro ramo”, afirmou, adiantando que é importante “ter os dois caminhos abertos no futuro”.

“Poder ser futebolista profissional, conciliando os estudos, é uma oportunidade única que podemos ter aqui nos Estados Unidos da América. Assim, garanto um plano ‘b’, caso a carreira profissional não prossiga por qualquer razão”, realça a futebolista natural da Lagoa.

Sobre atuar pelo Benfica, clube no qual chegou inclusive a integrar a equipa principal e a marcar um golo, a futebolista açoriana diz que foram quatro anos “de muito crescimento pessoal e desportivo” e “com muitas alegrias”.

Não obstante, revela que foram anos com muito trabalho e desafios difíceis que a fizeram “crescer muito enquanto pessoa e jogadora”.

“Nesse tempo percebi o quão difícil é ser um profissional no desporto, mas também confirmei o quanto eu gosto e o quanto quero que isto faça parte da minha carreira profissional”, sustenta.

Apesar de não considerar os títulos a parte mais “importante da experiência”, destaca a conquista da II Divisão Nacional pela equipa B do Benfica, que diz ter sido “um título especial” para a equipa, mas “também a nível pessoal, pois foi preciso muito trabalho e sacrifício de todos para conseguir alcançá-lo”.

Já quanto às perspetivas de futuro, quer ainda a atuar nas camadas jovens da seleção, quer neste clube, a atleta diz que o seu grande sonho continua a ser “representar a Seleção A”.

“Isso será sempre o que estará na minha mente, mas sei que para lá chegar é preciso trabalhar e não deixar de acreditar. Por agora, vou fazer aquilo que estiver ao meu alcance para ajudar a minha equipa/universidade a atingir os seus objetivos”, refere.

A atleta sublinha ainda que quer dar “continuidade ao percurso ao serviço dos vários escalões de formação da seleção nacional portuguesa” e que espera poder chegar às Sub-23, para “poder alcançar o sonho de representar Portugal ao mais alto nível”.



Questionada sobre se regressar a Portugal é algo que está nos planos para o futuro, a atleta diz que só “o futuro o dirá”.

Ao longo de quatro temporadas, Inês Simas participou em perto de 60 jogos pela equipa B do Benfica, tendo marcado mais de três dezenas de golos.