Índice de transmissibilidade (Rt) em Portugal sobe para 1 e incidência volta a descer

Os números anteriores destes indicadores, divulgados na segunda-feira, apontavam para um Rt de 0,99 e uma incidência de 70,4 casos por 100.000 habitantes.

No boletim epidemiológico conjunto da Direção-Geral de Saúde e do Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge (INSA) divulgado hoje, os números relativos apenas a Portugal continental revelam que o Rt se manteve no 1 e que é registada uma descida de 68,3 para 66,5 em relação ao valor médio de novos casos de infeção por 100.000 habitantes nos últimos 14 dias.

Estes indicadores – o índice de transmissibilidade do vírus e a taxa de incidência de novos casos de covid-19 – são os dois critérios definidos pelo Governo para a avaliação continua que está a ser feita do processo de desconfinamento que se iniciou a 15 de março.