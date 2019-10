O Tribunal Administrativo e Fiscal de Ponta Delgada (TAFPD) anulou a adjudicação da incineradora de resíduos feita pela MUSAMIao consórcio luso-germânico Steinmuller Babcock Environment/CME e já ontem, depois de conhecida a sentença, o presidente da Associação de Municípios de São Miguel (AMISM) garantiu haver consenso entre os autarcas da ilha para que, futuramente, sejam avaliadas todas as opções nesta matéria.



O tribunal decidiu manter a exclusão da Termomeccanica (TME) - que, recorde-se, apresentou uma providência cautelar para tentar travar aquela adjudicação ao consórcio luso-germânico alegando que os procedimentos do concurso eram ilegais -, mas também excluir a proposta da Steinmuller Babcock Environment/CME, deliberando no sentido do processo voltar à estaca zero.







